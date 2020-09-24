2020/09/24 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الامنية، الخميس، القبض على أربعة مطلوبين بتهمة متاجرة المخدرات في محافظة واسط.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيلول 2020)، إن "مفارز مكتب مكافحة المخدرات في محافظة واسط التابع الى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القت القبض على 4 متهمين مطلوبين وفق المادتين 32و28 مخدرات، وضبطت بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة، فضلا عن حبوب مخدرة".

وأضاف، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وإحيلوا الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 مطلوبين بتهمة تجارة المخدرات.. بحوزتهم نوع ’خطير’ (صورة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 4 مطلوبين بتهمة تجارة المخدرات.. بحوزتهم نوع ’خطير’ (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).