2020/09/24 | 23:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – شدد وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، الخميس، على عدم السماح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية خارج الجوانب الانسانية.وقال النوري في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني ” نسخة منه “نراقب فعاليات المنظمات الدولية المعنية بالنازحين واي نشاط خارج اطار وزارة الهجرة والمهجرين يعتبر خلاف السياقات المتفق عليها”.وأضاف أن “اي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النوري: لا نسمح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية المركز الخبري الوطني.

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