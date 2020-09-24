2020/09/24 | 23:21 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني – شدد وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، الخميس، على عدم السماح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية خارج الجوانب الانسانية.
وقال النوري في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني ” نسخة منه “نراقب فعاليات المنظمات الدولية المعنية بالنازحين واي نشاط خارج اطار وزارة الهجرة والمهجرين يعتبر خلاف السياقات المتفق عليها”.
وأضاف أن “اي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النوري: لا نسمح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوري: لا نسمح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال النوري في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني ” نسخة منه “نراقب فعاليات المنظمات الدولية المعنية بالنازحين واي نشاط خارج اطار وزارة الهجرة والمهجرين يعتبر خلاف السياقات المتفق عليها”.
وأضاف أن “اي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النوري: لا نسمح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوري: لا نسمح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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