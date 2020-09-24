النقل توضح بشأن قرار إيقاف الرحلات الجوية إلى ايران

2020/09/24 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة النقل، الخميس، ان ايقاف الرحلات الجوية الى ايران يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية الى المطارات الايرانية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (24 ايلول 2020)، ان "تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية من والى إيران اعتبارا من 25/9/2020 لغاية 9/10/2020، جاء بناء على الطلب الرسمي المقدم من قبل سلطة الطيران الايرانية الى الجانب العراقي".

وأضافت الوزارة، أن "القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية الى مطارات الجمهورية الاسلامية ايران بعد الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق إيرانية".

واوضحت، ان "الوزارة تجدد التزامها الكامل بجميع القرارات الصادرة من الجهات العليا التي من شأنها الحفاظ على سلامة المسافرين".

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت مؤخرا، تعليق العمل بقرار منح التأشيرات السياحية لعدد من الدول وبضمنها ايران بالتزامن مع زيارة الاربعينية.

ا.ح

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