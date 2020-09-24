قضية فيرمونت.. القبض على ثلاثة متهمين مصريين في بيروت

2020/09/24 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت النيابة العامة في بيانها إن الإنتربول قد ألقى القبض على كل من أحمد طولان، وعمرو حسين، وخالد حسين، في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن هربوا إليها في وقت سابق.

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