العلمانية الآن ! - عبدالله أبو شرخ

2020/09/24 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_أبو_شرخ شاهدت قبل قليل فيديو للشيخ الشعراوي يقول فيه لجمهور غفير من البسطاء..



( لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه ) ..



هذا الشيخ الذي يحكم في جمهور العرب والمسلمين حتى بعد موته.



سأقدم قراءة خاصة لمقولة الشعراوي لكن ليس لنفيها أو تأكيدها بل لقياس أثرها على مجتمع القانون ومنظومة العدالة، وبعدها إلى تعريف واضح للعلمانية وضروراتها في تأسيس الدولة الحديثة !لم يقل الشيخ بأن الظالم يجب أن يقم للمحاكمة ويعا ......





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