2020/09/24 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد رئيس كتلة “عراقيون” هشام السهيل ،الخميس، ان بعض خيارات الكاظمي في تعيينات الدرجات الخاصة الجديدك جيدة وبعض الاسماء عليها علامات استفهام مؤكدا ان أغلب المناصب من اختياره وبعض الأسماء فرضت عليه .وقال السهيل في حوار لـ “ابعاد اخرى” ، تابعتها وكالة المركز الخبري الوطني”، ان “بعض خيارات الكاظمي جيدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السهيل: أغلبية المناصب الجديدة من اختيار الكاظمي وبعض الأسماء فرضت عليه المركز الخبري الوطني.

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