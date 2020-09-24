أخفى السكين بحذائه.. زوج يطعن زوجته داخل المحكمة بالعاصمة بغداد

2020/09/24 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن زوجاً طعن زوجته عقب خروجهما من غرفة الباحث الاجتماعي بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر، لـ "ناس" (24 أيلول 2020)، إن "زوجاً قام بالاعتداء على زوجته وطعنها بواسطة السلاح الابيض الذي أخفاه بحذائه أثناء المرافعة، عقب خروجهما من غرفة الباحث الاجتماعي".

وأضاف المصدر أن "الزوجة تعرضت إلى جروح بعد تعرضها للطعن في محكمة الاحوال الشخصية في الكرخ".

وأكد المصدر أن "الجهات المعنية قامت بتوقيف الزوج وإجراء اللازم بحقه وتم نقل الزوجة للمستشفى لاخذ العلاج اللازم".

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