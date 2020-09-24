هيئة الإعلام والاتصالات ترحب بقرار تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات

2020/09/24 | 23:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رحبت هيئة الإعلام والاتصالات بما جاء في نص قرار مجلس النواب العراقي الصادر هذا اليوم الخميس ٢٤ / ٩ /٢٠٢٠ والمقترح من قبل لجنة الاتصالات والاعلام النيابية والمتضمن الزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للإتصالات تسهم في تطوير قطاع الاتصالات في الوطن وتفتح باب المنافسة وتعظم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية.

واعلنت الهيئة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” عن استعدادها الكامل لدعم وتوفير كل ما يتعلق بها من إجراءات يتطلبها تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات وبما لا يتعارض مع سوق المنافسة والقوانين النافذة في البلاد ويسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين الكرام .

واكدت الهيئة بانها لم تكن في يوم ٍ ما معارضة من حيث المبدأ لفكرة تأسيس شركة وطنية للاتصالات وأنها مع كل ما يطور قطاع الاتصالات في العراق ويقدم الخدمات المناسبة التي ينشدها المواطن العراقي”.

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