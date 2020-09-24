نائبة عن ميسان تتهم قوة امنية بالتجاوز والاعتداء عليها بالضرب

2020/09/24 | 23:49 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت النائبة عن ميسان دلال الغراوي، الخميس، قوة امنية داهمت منزلها، فيما اتهمتها بالتجاوز والاعتداء عليها بالضرب.

وقالت الغراوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة تابعة الى شرطة ميسان داهمت منزلي في محافظة ميسان".

واضافت ان "القوة فتشت المنزل واعتدت علي بالضرب"، مشيرة الى ان "عناصر القوة اسمعوني كلمات نابية وسب وشتم".

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