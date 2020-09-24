طالبة مرحلة اولى في طب المستنصرية تشخص أخطاء في كتاب منهجي عالمي

2020/09/24 | 23:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تمكنت طالبة في المرحلة الأولى كلية الطب / الجامعة المستنصرية وتدعى غسق كمال عباس من تشخيص أخطاء علمية في الطبعة الرابعة من كتاب Gray’s anatomy for students, fourth edition الخاص بعلم التشريح.واستطاعت الطالبة من تثبيت وجود عدد من الأخطاء العلمية في هذه الطبعة من الكتاب ، وعند قيامها بمفاتحة الجهات العالمية الناشرة للكتاب […]

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