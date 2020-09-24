2020/09/24 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر ما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديموقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين.وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “يجب أن نرى ما سيحصل”.وأتى كلامه ردا على صحافي سأله ما اذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسارته الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسارته الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).