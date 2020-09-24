سقوط عصابة المليار دينار في قبضة الشرطة العراقية

2020/09/24 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان ألقت مكافحة إجرام بغداد، الخميس، القبض على عصابة سرقت أكثر من مليار دينار عراقي.وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم إنه “تمكن مكتب مكافحة إجرام المنصور وبالتعاون مع مكتب الصالحية من القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة سرقة سيارة ومبلغ مالي، بعدما استخبرت المديرية بوجود حادث سرقة بالإكراه في منطقة الحارثية […]

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