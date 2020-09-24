الكاظمي يلتقي مع الحلبوسي ويؤكدان على ملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون

2020/09/24 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (24 ايلول 2020) أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف ، أنه "جرى بحث مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات".

واوضح، أن "اللقاء أكد ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون".

وتابع، أن "اللقاء جاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، استمرارا لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".

ا.ح

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