رقم قياسي جديد.. أكثر من 16 ألف إصابة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

2020/09/25 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت فرنسا 16096 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد على أراضيها في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق اختبارات الكشف عن الفيروس على نطاق واسع في البلاد، وفقًا للبيانات الصادرة مساء الخميس عن مديرية الصحة العامة الفرنسية.

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