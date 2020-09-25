شرطة ذي قار تطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من 39 الف قرص مخدر

2020/09/25 | 00:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي، مساء اليوم الخميس، عن الاطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من 39 الف قرص مخدر .ونقل بيان عن الوائلي قوله ان ” قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على معلومات دقيقة اطاح بتاجرين اثنين بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهما 39 الف و 400 قرص مخدر […]

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