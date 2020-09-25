2020/09/25 | 00:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق ..الكاظمي يصدر قراراً باغلاق 9 مكاتب في مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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