البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ

2020/09/25 | 00:19 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن إعادتها إرسالية من الاجبان والقيمر سعودية المنشأ منتهية النفاذية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الى الجانب الاردني .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).