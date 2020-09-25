البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ

2020/09/25 | 00:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن إعادتها إرسالية من الاجبان والقيمر سعودية المنشأ منتهية النفاذية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الى الجانب الاردني .

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