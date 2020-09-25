خليل زاد يرحب بحوار أميركي إيراني بشأن أفغانستان

2020/09/25 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعرب الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد الخميس عن ترحيبه بإجراء محادثات مع إيران بشأن إنهاء الصراع الأفغاني، متهما طهران بالسعي إلى إعاقة عدوتها اللدودة من إنهاء أطول حرب لها.شارك الدبلوماسي الأميركي المخضرم في المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن أفغانستان والتي تضم إيران، وهو مجال نادر للحوار بين […]

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