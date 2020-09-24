خدمة جديدة من خرائط غوغل تظهر النقاط الساخنة لتفشي كوفيد-19

2020/09/25 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثت غوغل خدمة خرائطها المجانية "غوغل مابس"، هذا الأسبوع، لتقدّم خاصية تُظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم، وفق ما أعلن عملاق البحث على الإنترنت في مدونة نُشرت الخميس.

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