بايرن ميونخ يتوج بالسوبر الاوروبي

2020/09/25 | 00:51 - المصدر: السومرية نيوز

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توج فريق بايرن ميونخ الألماني، بطلاً للسوبر الأوروبي، على حساب إشبيلية الإسباني.

وحقق الفريق البافاري فوزًا على نظيره الأندلسي بنتيجة (2-1) على ملعب "بوشكاش آرينا".وخاض بايرن ميونخ المباراة باعتباره بطلاً لـ دوري أبطال أوروبا، وإشبيلية بطلاً لـ السوبر الأوروبي.ونجح راكيتيتش في الحصول على ركلة جزاء لإشبيلية بعد تدخل من ألابا والفار يتدخل ويؤكد صحتها.

وسجل أوكامبوس هدف إشبيلية الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13 ثم أضاف ليون جورتيسكا التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 34.مع بداية الشوط الثاني، روبرت ليفاندوفسكي سجل الهدف الثاني لبايرن ميونخ والفار لغاه للتسلل في الدقيقة 51.انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1) وامتدت المواجهة للأشواط الإضافية.وسجل خافي مارتينيز هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 104.حسمت المباراة بفوز بايرن ميونخ (2-1) وتتويجه بطلاً للسوبر الأوروبي.

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