بفوز صعب على إشبيلية.. بايرن ميونيخ يحرز كأس السوبر الأوروبي

2020/09/25 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز فريق بايرن ميونيخ الألماني، لقب كأس السوبر الأوروبي، بعد تغلبه، مساء الخميس، على إشبيلية الإسباني بنتيجة هدفين لهدف، في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية، بودابست.

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