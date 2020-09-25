نماذج تفشي عدوى كورونا تنذر بالخطر: الوباء لا يزال بعيدا عن نهايته

2020/09/25 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما ضربت جائحة فيروس كورونا المستجد الولايات المتحدة في بداية الأزمة هذا العام، لم يأخذ البعض على محمل الجد النماذج العلمية التي تنبأت بتسجيل مئات الآلاف من الوفيات، وعادت النماذج للظهور مشيرة إلى مخاطر قد تكون مضاعفة على مدى الأشهر القادمة.

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