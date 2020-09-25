نظام فيلفريدو باريتو السوسيولوجي - مالك ابوعليا

2020/09/25 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا المقالة للماركسية السوفييتية ايلينا فلاديميروفونا أوسيبوفاترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجم1- باريتو وعصرهفي مطلع القرن العشرين، هيمنت الوضعية في ايطاليا، التي تميزت بلاأصالتها وتنوعها.



كان الفكر السوسيولوجي الوضعي انتقائياً أيضاً، حيث جمع بين عناصر النزعة الميكانيكية والتطورية والبيلجة المُبتذلة واتجاهاتٍ ......





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