هل أصبحت فلسطين مهنة بعد أن كانت قضية!

2020/09/25 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعارك الحالية انتقلت إلى الإنترنت، حيث يوهمك "الذباب الإلكتروني" بأنك أمام رأي عام يعارض أو يؤيد هذه القضية أو تلك، فيما الراجح هو أنك أمام مجموعة من الموظفين الحكوميين، أو ربما بضعة أشخاص يستخدم كل منهم عدة حسابات للدخول بأسماء مختلفة على المواقع الإلكترونية أو ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي

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