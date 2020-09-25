للمرة الأولى منذ 114 عاما.. تايمز سكوير سيودع 2020 بلا حشود

2020/09/25 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيودع ميدان "تايمز سكوير" في نيويورك عام 2020 دون حشود من المحتفلين بقدوم العام الجديد للمرة الأولى منذ 114 عاما، بسبب مخاوف من خلق بيئة لنشر عدوى كورونا في هذه المناسبة التي اشتهرت الولاية بالاحتفال بها سنويا.

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