2020/09/25 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، التوجه إلى اليونان، الأسبوع المقبل، في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة، كما أعلنت وزارته، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لدعمها بمواجهة تركيا.. بومبيو يزور اليونان الأسبوع القادم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لدعمها بمواجهة تركيا.. بومبيو يزور اليونان الأسبوع القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).