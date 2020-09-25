2020/09/25 | 04:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو كانت أنباء رحيل خابي مارتينيز عن بايرن ميونيخ صحيحة فهذا يعني أن اللاعب الإسباني عزف أنشودة الرحيل المثالية عندما أحرز هدف الفوز 2-1 على أشبيلية في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارتينيز يعزف أنشودة الرحيل المثالية عن بايرن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارتينيز يعزف أنشودة الرحيل المثالية عن بايرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).