معركة دوكلام.. عندما حطمت الهند خرافة الجيش الصيني الذي

2020/09/25 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محللون عسكريون أن الجيش الهندي استطاع فعلا دحض خرافة "الصين التي لا تقهر"، من خلال إجبار بكين على التفاوض إثر مواجهة جيشيهما قبل ثلاثة أعوام.

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