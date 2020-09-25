2020/09/25 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة سودانية، الخميس، ستة فنانين بتهمة "الإزعاج العام"، وحكمت بسجنهم لمدة شهرين بعد اختلاطهم بأفراد من الجنس الآخر، ليرتفع العدد الإجمالي للمتهمين إلى 11، بعد حكم مماثل الأسبوع الماضي.

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