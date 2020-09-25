التوتر مع تركيا في شرق المتوسط يدر على فرنسا الملايين من صفقات التسليح

2020/09/25 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل النزاعات الإقليمية المستمرة بين تركيا ودول شرق البحر المتوسط، شارك الجيش الفرنسي في سلسلة من التدريبات العسكرية لخصوم أنقرة في المنطقة، في إشارة إلى دعم باريس لهذه الدول، التي يشاركها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفضها للسياسة الخارجية لنظيره، رجيب طيب أردوغان، ما ساهم بعدها في تسهيل مبيعات أسلحة فرنسية جديدة، وفقاً لمجلة "فوربس" الأميركية".

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