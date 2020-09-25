2020/09/25 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريرا حول الأوضاع المعيشية السيئة والصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني، وبدأ التقرير بالحديث حول رحلة قارب مهاجرين هربا من اليأس والجوع، وأملا في حياة أفضل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ليس لدينا شيء هنا". موجة من اليأس في لبنان وقصة هروب تنتهي بالموت) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ليس لدينا شيء هنا". موجة من اليأس في لبنان وقصة هروب تنتهي بالموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).