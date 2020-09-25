على ابواب اقرار الموازنة ... الفساد يبدأ من الموازنة - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الموازنة العامة للدولة عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة , وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية بالدولة.



وفي الموازنة العامة تترجم الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية ( وليست مجرد برنامج عمل خاص بوزارة المالية يبين الكفاءة في إدارة الأموال وحسب) ولا تتقرر فعالي ......





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