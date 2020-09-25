2020/09/25 | 08:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

7 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

توج فريق بايرن ميونخ الالماني ، الجمعة، بلقب كأس السوبر الاوروبي بعد الفوز على إشبيلية الاسباني بصعوبة 2-1، في لقاء جرى بأربعة أشواط على ملعب بوشكاش أرينا.

وتميز الشوط الاول، في المبارة التي جرت في العاصمة المجرية بودابست اليوم (25 أيلول 2020)، وبحضور جماهيري طبق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل منظم، تميز بالندية وصراع بين نظامين من اللعب بايرين ميونخ لعب بـ 4-2-3-1 مع نوعية لاعبين يمتازون بالقوة والمهارة والنفس العالي أما أشبيلية فلعب بـ 4-3-3 بنوعية لاعبين يجيدون اللعب في المناطق الضيقة، ضغط مبكر من بايرن ميونخ في محاولة لإحراز هدف السبق، لكن اللعب كان وسط الملعب أكثر من الضغط المثمر لفرص على المرميين، الا ان حكم اللقاء أعلن عن ركلة جزاء مستحقة لاشبيلية سجل منها لوكاس أوكامبوس هدف التقدم عند الدقيقة 13، بعد الهدف تراجع الفريق الاسباني للدفاع مما منح الفرصة للفريق الالماني في الضغط العالي مع فرص بدأت تزداد مع مرور الوقت، ليدرك البايرن التعادل في الدقيقة 34 جاء بواسطة جوريتسكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد رائع من ليفاندوفسكي، لينتهي الشوط الاول 1-1.

الشوط الثاني أعلن عن سيطرة المانية مطلقة شهدت سلسلة من الهجمات واجهتها خطوط دفاعية اسبانية عنيدة منعت كل الفرص الا من نفذ منها وكانت نهايتها غير سليمة، ليستمر التعادل 1-1 حتى نهاية الوقت الاصلي للقاء، ليصار الى شوطين إضافيين تمكن بايرن ميونخ كسر التعادل بهدف التقدم بواسطة خافي مارتينيز جاء برأسية عند الدقيقة 104 ، مستغلا ارتداد الكرة من بونو داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز اليايرن 2-1.

ودخل بايرن ميونخ، اللقاء بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية (1-0)، فيما حصد إشبيلية لقب الدوري الأوروبي، عقب تفوقه على إنتر ميلان في اللقاء النهائي بنتيجة (3-2).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء البايرن الالماني مع اشبيلية الاسباني في نهائي كأس السوبر الاوربي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء البايرن الالماني مع اشبيلية الاسباني في نهائي كأس السوبر الاوربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).