2020/09/25 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI) إنه حدد أكثر من 380 "مركز احتجاز مشتبه به" في مقاطعة شينغيانغ، حيث يُعتقد أن الصين احتجزت أكثر من مليون من أقلية الأويغور وغيرهم من السكان الناطقين بالتركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور الأقمار الصناعية تكشف سراّ مروّعا في الصين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور الأقمار الصناعية تكشف سراّ مروّعا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).