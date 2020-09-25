إيران ترسل بضائع بأكثر من ألف شاحنة والعراق يستلمها من الحدود بـنحو 500 شاحنة.. ماذا تحتوي؟

2020/09/25 | 08:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن امين عام غرفة التجارة في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران عن تصدير نحو 17 ألف طن من السلع عبر منفذ جذابة الحدودي الى العراق.

وقال محمد نجفيان لوكالة “ارنا” الإيرانية، انه تم خلال الاسبوع الجاري تصدير 16 ألفا و919 طنا من مختلف انواع السلع الايرانية ومنها المواد الانشائية والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الى العراق عبر منفذ جذابة (منفذ الشيب على الجانب العراقي).

واضاف نجفيان، ان 1142 شاحنة ايرانية نقلت هذه الكميات من السلع عبر منفذ جذابة.

واشار الى ان السلع المصدرة تم شحنها ونقلها من الحدود الى الداخل العراقي بواسطة 477 شاحنة عراقية وقال، ان السبب في اختلاف عدد الشاحنات الايرانية والعراقية يعود الى كيفية الشحن وطاقة الاستيعاب.

واشار الى قيود على توريد 29 سلعة زراعية عن طريق المنافذ الحدودية الجنوبية للعراق واضاف، انه لهذا السبب فان غالبية صادرات المحاصيل الزراعية عن طريق منفذ جذابة تشمل البصل والفاكهة.

واوضح بانه فضلا عن المواد الغذائية فقد تم كذلك خلال الفترة المذكورة تصدير منتوجات مثل الصحون الزجاجية والكريستال واوكسيد الحديد والموكت وبساط “الجليم” والمصنوعات البلاستيكية واليونوليت والغرانول والموبليات، الى العراق.

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