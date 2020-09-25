إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 7 ملايين

2020/09/25 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت آخر الأرقام أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز سبعة ملايين الخميس، بما يمثل أكثر من 20 بالمئة من الإجمالي العالمي.

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