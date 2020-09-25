بيان من شرطة ميسان يوضح ملابسات ما حدث مع شقيق نائبة بالبرلمان

2020/09/25 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

اصدرت قيادة شرطة ميسان، الجمعة، (25 أيلول، 2020)، بيانا بشأن ملابسات الحادث الذي حصل مع المتهم محمد حسن محمد الغراوي ( اخ النائبة في مجلس النواب، دلال حسن الغراوي).

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حسب التوجيهات والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 24 / 9 / 2020، شرعت مفرزة من شرطة ميسان بتنفيذ القاء القبض بحق المتهم ( محمد حسن محمد الغراوي ) وفق المادة 342 ( حرق عجلة ) ونصبت كمين وسيطرة جوالة في مدخل العمارات المحاذية للمعهد التقني/ ميسان".

واضاف البيان :"عند مجيء المتهم لم يمتثل للوقوف في السيطرة وسحب بندقية نوع كلاشنكوف على امر السيطرة ، وبعد هروب الاشخاص الذين كانوا معه الى بيت النائبة دلال حسن الغراوي الذي كان بالقرب من مكان السيطرة خرجت النائبة وأعتدت على امر المفرزة بالضرب".

واشار إلى أن "قيادة شرطة ميسان اذ توضح ملابسات الحادث فالمفرزة لم تدخل الى بيت النائبة ولم تكن هي المقصودة ولكن شقيقها هو المقصود وصادر في حقه قرار من القاضي وفق المادة القانونية المذكورة أعلاه".

ولفت البيان إلى أن "شرطة ميسان في كل واجباتها تراعي صدور الاوامر القضائية بحق المتهمين وكذلك تطبق كل معايير حقوق الإنسان أتجاه اي متهم مهما كانت نوع المادة القانونية"، مبينا أن "القوة المكلفة بالواجب لم تداهم بيت النائبة دلال حسن الغراوي وتم القاء القبض على اخوها المتهم محمد حسن محمد الغراوي وفي حوزته بندقية نوع كلاشنكوف غير مرخصة في مدخل العمارات المحاذية للشقق المعهد".

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