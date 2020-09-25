2020/09/25 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (25 أيلول 2020)، إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتيهما 39 ألف و 400 قرص مخدر بعملية نوعية.

وذكر إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشآت العميد حازم محمد عبد الرزاق الوائلي، تمكنت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء الموافق 23 من أيلول الجاري عن ضبط كمية كبيرة من الاقراص المخدرة بلغ عددها 39 ألف و400 قرص من النوع المعروف محليا بـ (الكبتي) و (480) غراماً من الحبوب المهشمة من النوع ذاته".

وبحسب البيان، أكد الوائلي، أن "العملية نفذت بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار تؤكد قيام المدعو ( م .



أ ) والملقب بــ گنو بالمتاجرة بالحبوب المخدرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية وبإشراف مدير القسم العقيد اياد عبد ماجد تم التحري بمنزل المتهم، ومن خلال ذلك تمكنت القوة من القاء القبض عليه وضبط ( 1400) قرص داخل غرفة النوم".





وأشار البيان إلى أن "مداهمة أخرى تمت فيها القبض على الموزع الرئيس المتهم (م .



د) تولد 1964 يسكن الناصرية محلة الثورة وضبط 38 كيس يحتوي الواحد منها على (1000) قرص مخدر وكمية من الحبوب المهشمة تزن (480) غراماً مخبأة في السقف الثانوي لصالة الاستقبال".

ولفت البيان إلى أن "المجموع الكلي من الاقراص المخدرة يكون (39,400) ألف حبة مخدرة"، مبيناً أن "قاضي التحقيق قرر توقيفهما وفق المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

ونبه البيان على أن "قائد الشرطة توعد بملاحقة اصحاب النفوس الضعيفة والساعين للكسب الحرام من المتاجرين بالسموم التي باتت تهدد مستقبل العديد من الشباب، ودعا المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية والتبليغ عن الحالات المثيرة للشك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار: اعتقال تاجري مخدرات وضبط آلاف الحبوب بعملية امنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار: اعتقال تاجري مخدرات وضبط آلاف الحبوب بعملية امنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).