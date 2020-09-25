شرطة ميسان تنفي التجاوز على النائبة الغراوي..وتؤكد القبض على شقيقها الصادر بحقه قرار قاض وفق المادة القانونية ( ٣٤٢)

2020/09/25 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / اصدرت قيادة شرطة ميسان بيانا كشفت فيه ملابسات الحادث الذي حصل مع المتهم محمد حسن محمد الغراوي شقيق النائبة دلال حسن الغراوي .واوضحت القيادة " حسب التوجيهات والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠ شرعت مفرزة من شرطة ميسان بتنفيذ القاء القبض بحق المتهم ( محمد حسن محمد الغراوي ) وفق المادة ٣٤٢ ( حرق عجلة ).وتابعت " تم نصب كمين وسيطرة جوالة في مدخل العمارات المحاذية للمعهد التقني في مدينة العمارة ، وعند مجيء المتهم لم يمتثل للوقوف في السيطرة واشهر بندقية نوع كلاشنكوف على امر السيطرة ، وبعد هروب الاشخاص الذين كانوا معه الى بيت النائبة "دلال حسن الغراوي" القريب من مكان السيطرة خرجت النائبة وأعتدت على امر المفرزة بالضرب .وبينت القيادة" ان المفرزة لم تدخل الى بيت النائبة ولم تكن هي المقصودة بل شقيقها الصادر بحقه قرار القاضي وفق المادة القانونية ( ٣٤٢) ، مشددة، بأنها في واجباتها تراعي صدور الاوامر القضائية بحق المتهمين فضلاً عن تطبيق معايير حقوق الإنسان أتجاه اي متهم مهما كانت نوع المادة القانونية .



وأكدت قيادة الشرطة" ان القوة المكلفة بالواجب لم تدهم بيت النائبة الغراوي وتم القاء القبض على شقيقها المتهم " محمد حسن محمد الغراوي" و بحوزته بندقية نوع كلاشنكوف غير مرخصة في مدخل العمارات المحاذية إلى المعهد التقني.وكانت النائبة الغراوي، اعلنت مساء الخميس ،بان قوة امنية من شرطة ميسان داهمت منزلها، وتجاوزت بالاعتداء عليها بالضرب.واضحت الغراوي ان " القوة فتشت المنزل واعتدت عليها بالضرب"، مشيرة الى ان "عناصر القوة اسمعوها كلمات نابية وسب وشتم"./انتهى س

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