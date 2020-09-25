ايران تصدر 17 الف طن من السلع الى العراق

2020/09/25 | 09:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امين عام غرفة التجارة في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن تصدير نحو 17 الف طن من السلع عبر منفذ جذابة الحدودي الى العراق....

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