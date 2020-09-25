العراق..الكاظمي والحلبوسي يؤكدان أهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية

2020/09/25 | 09:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها....

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