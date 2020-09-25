العراق..اعادة العمل بالاجازات الاعتيادية للداخلية والدفاع والاجهزة الامنية

2020/09/25 | 09:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء باعادة العمل بنظام الاجازات الاعتيادية لوزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي والاجهزة الامنية....

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