مسرور بارزاني: الحكومة خصصت 4 مليون دولار سنويا لبنوك الدم

2020/09/25 | 09:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان،مسرور بارزاني

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