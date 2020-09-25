إبراهيموفيتش مصاب بفيروس كورونا

2020/09/25 | 09:27 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش - الصورة للحرة

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