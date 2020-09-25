العراق يهنئ السعودية بيومها الوطني

2020/09/25 | 09:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم سفير جمهورية العراق لدى السعودية، قحطان طه، بالتهاني والتبريكات لملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ولحكومة وشعب المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90.

وتمنى السفير أن “تتحقق رؤية المملكة في تنفيذ ما تصبو إليه من تقدم في كافة القطاعات والوصول إلى أهدافها في رؤية ٢٠٣٠، متطلعا إلى مزيد من التطور والانفتاح في العلاقات الأخوية مع المملكة في كافة المجالات ولما فيه خير الشعبين والبلدين الشقيقين”.

وأشار إلى “التطور المتميز في العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والرياضية وغيرها، متمنيا تحقق طموح البلدين الشقيقين في الرقي بالعلاقات الى أعلى مستوى، والتعاون من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والاستقرار والازدهار في منطقتنا، وتعزيز الروابط والمشتركات بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

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