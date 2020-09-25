الاقتصاد النيابية: الحكومتان الحالية والسابقة انبطاحيتين لكردستان

2020/09/25 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصانتقدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودة، تحرك الحكومة باتجاه منح الإقليم أموال كبيرة على حساب بغداد والمحافظات الجنوبية، وسط تردي للخدمات الموجودة في هذه المحافظات، لافتة الى ان الحكومتين الحالية والسابقة انبطاحيتان لكردستان.وقالت جودة لـ /المعلومة/، ان “بغداد والمحافظات الجنوبية تعاني من العشوائيات وتردي الخدمات والبنى التحتية، في وقت تعمل فيه الحكومة على منح الإقليم مبالغ كبيرة على حساب العاصمة والمحافظات المذكورة”.وأضافت ان “الحكومتين المتواليتين جاملتا الإقليم كثيرا، وهما عبارة عن حكومتين انبطاحيتين لحكومة لكردستان بهدف البقاء على الكراسي”.وبينت ان “الحكومة ضحت بموارد الشعب وبقيمته من اجل خدمة كردستان، اذ كان الأفضل جعل إيرادات النفط الموجود داخل الإقليم والمنافذ الحدودية للحكومة الكردية من دون الحصول على أي أموال من بغداد وبالتالي انهاء المشاكل”.



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