الرافدين يعلن صرف مستحقات لشريحة جديدة

2020/09/25 | 09:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن صرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين في فروعه المخصصة لذلك.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف اوعز لفروعه بالمباشرة في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمنح تلك الأموال”.

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