عدوى وحَجْرٌ وإغلاق بلا نهاية؟؟!!! - مشعل يسار

2020/09/25 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار قبل حلول "الموجة الثانية" من "جائحة الكورونا" سيطر عدم اليقين وتباين الآراء حولها على المستوى العالمي.



ففيما توقع علماء الأوبئة - ومعهم بيل غيتس الذي لا علاقة له بالطب إلا كبزنس، بالاعتماد على إحصاءات مشكوك في صحتها حول دينامية المِراضة والوفيات من "كوفيد-19" في البلدان المختلفة من العالم - حلول "موجة ثانية" من هذه العدوى، كان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، وعلى وجه الخصوص، رئيسة قسم الأمراض الم ......





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