هي فلسطين تنادي... - محمد الحنفي

2020/09/25 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي يا أمة العرب...يا أبناء العرب...يا من ترغبون...في النيل...من صهاينة التيه...°°°°°°ففلسطين التي....لم يعد لها جار...غير شعوب العرب...وغير البحر...المفتوح...على كل العالم...بعد أن باعت...جل الأنظمة...اليجسدها الأعراب...شعب فلسطين...بعد أن انكشفت...أنظمة الأعراب...واعتقدت...أن شعب فلسطين...غير فخور...بشعوب العرب...

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