الشرطة توضح بشأن اقتحام منزل نائبة من الفتح: هذا ما فعلته (صورة+فيديو)

2020/09/25 | 09:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 37 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن ار تي

اصدرت مديرية شرطة محافظة ميسان، الجمعة، بيانا اوضحت فيه ملابسات الحادث الذي حصل مع شقيق النائبة دلال حسن الغراوي، مبينة ان شقيق النائبة مطلوب بمذكرة قبض وأشهر السلاح على احد مفارزنا واحتمى في بيت شقيقته.

وقالت المديرية في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي " نسخة منه، اليوم (25 ايلول 2020)، انه "في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس (24 -9-2020 ) شرعت مفرزة من شرطة ميسان بتنفيذ القاء القبض بحق المتهم ( محمد حسن محمد الغراوي ) وفق المادة ٣٤٢ ( حرق عجلة ) ونصبت كمين وسيطرة جوالة في مدخل العمارات المحاذية للمعهد التقني / ميسان"، مبينة انه "عند مجيء المتهم لم يمتثل للوقوف في السيطرة وسحب بندقية نوع كلاشنكوف على امر السيطرة".

واوضح البيان انه "بعد هروب الاشخاص الذين كانوا معه الى بيت النائبة دلال حسن الغراوي الذي كان بالقرب من مكان السيطرة خرجت النائبة وأعتدت على امر المفرزة بالضرب".





واشار البيان الى ان "قيادة شرطة ميسان اذ توضح ملابسات الحادث فالمفرزة لم تدخل الى بيت النائبة ولم تكن هي المقصودة ولكن شقيقها هو المقصود وصادر في حقه قرار من القاضي وفق المادة القانونية المذكورة أعلاه".

وبينت شرطة ميسان ان "في كل واجباتها تراعي صدور الأوامر القضائية بحق المتهمين وكذلك تطبق كل معايير حقوق الإنسان أتجاه اي متهم مهما كانت نوع المادة القانونية"، مؤكدة ان "القوة المكلفة بالواجب لم تداهم بيت النائبة دلال حسن الغراوي وتم القاء القبض على اخوها المتهم محمد حسن محمد الغراوي وفي حوزته بندقية نوع كلاشنكوف غير مرخصة في مدخل العمارات المحاذيه لشقق المعهد".

صورة من فيديو المراقبة

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